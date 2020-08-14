Российских журналистов не пустили на объявленную Мининформом Белоруссии конференцию с МВД

Место гибели активиста в Минске Фото: REUTERS

На пресс-конференцию, посвященную протестам в Минске, не пустили российских журналистов. Хотя изначально Мининформ Белоруссии анонсировал это мероприятие с участием представителей МВД как открытую встречу. Чтобы попасть в зал якобы достаточно было аккредитации МИД или удостоверения редакции.

Как сообщает ТАСС, на деле пускали по спискам. Разрешено пообщаться с представителями силовых ведомств Белоруссии только правительственным СМИ. Около 30 журналистов развернули на входе.

В первые дни протестов в Минске в белорусские СИЗО попали не только протестующие, но и журналисты из разных стран. Российский военкор Семен Пегов рассказал после освобождения, что вместе с ним в изоляторе были иностранцы, некоторые находились без связи здесь больше двух суток.

Находящийся в Минске спецкор "Комсомольской правды" стал свидетелем избиения силовиками работников СМИ. Одной из журналисток прострелили ногу, причем атака была, по версии редактора "Наша Нива", целенаправленной - стреляли именно в прессу.