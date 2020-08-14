Окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии 2020 по данным ЦИК: Лукашенко набрал 80,1% голосов

В ЦИК опубликовали окончательные итоги голосования Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК 14 августа объявлены окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии 2020: Александр Лукашенко набирает 80,1 процент голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,12 процентов.

- Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко,- сказано в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.

Главный конкурент Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, уже на следующий день после закрытия избирательных участков, когда опубликовали результаты экзит-полов, заявила, что не признает такие результаты голосования. Она подавала жалобу в ЦИК, а в обращении, записанном 14 августа, еще раз сказала, что "там, где считали правильно", она набрала 60-70 процентов голосов избирателей.

Ее сторонники ежедневно, начиная с 9 августа, устраивают в городах страны митинги. Даже после того, как Тихановская покинула страну, протесты не прекратились и, кажется, живут уже независимо от проигравшей на выборах стороны. Чем жестче реагируют на протест народа силовики, тем больше становится гнев и обида жителей. За эти дни, что белорусы протестуют, милиция и ОМОН применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые пули, силовики устраивали облавы во дворах домов, ломали двери подъездов, где прятались активисты.

Народ ответил забастовками на предприятиях и акциями против жестокости.

Протесты в Белоруссии привели к смерти одного человека. Он погиб при попытке бросить взрывное устройство. Место гибели активиста у станции метро Пушкинская стало знаковым, днем сюда несут цветы, а вечером собирается толпа протестующих.