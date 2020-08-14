В Боткинской больнице заявили, что Ефремов не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья

Ефремов не сможет принимать участие в судебном процессе Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Боткинской больнице ответили на вопрос о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП на Садовом кольце.

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. При этом его диагноз не конкретизируется», - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая, сообщает ТАСС.

Ответ суд получил только после повторного запроса на состояние здоровья актера. Напомним, 11 августа артиста увезли на носилках прямо из здания суда. Внезапно Ефремову стало плохо и ему вызвали скорую. Врачи заявили, что у актера случился микроинсульт. На данный момент он по-прежнему находится в отделении Боткинской больницы. Слушание предварительно перенесено на 18 августа.

Актер нарушил правила дорожного движения 8 июня 2020 года, что стало причиной смертельного ДТП. Джип Ефремова пересек двойную сплошную, вылетел на противоположную сторону дороги и столкнулся с фургоном Сергея Захарова. От полученных травм курьер скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в алкогольном опьянении и под влиянием наркотических веществ.