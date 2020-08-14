Законно ли собирать с родителей деньги на покупку обеззараживателей, рассказали в минобразования

В Минобразования объяснили, законно ли собирать с родителей деньги на покупку обеззараживателей Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентябре большинство детей в России выйдут в школы. Но учебный процесс в этом году будет несколько отличаться от предыдущих. Роспотребнадзор уже согласовал с Минпросвещения новые рекомендации для школ. Среди прочего в документе говорится об обязательной дезинфекции классов, проведении регулярных уборок и наличии антисептиков для обработки рук.

Кроме этого, в каждом кабинете будут установлены обеззараживатели воздуха, чтобы дети смогли заниматься без масок. Но встает вопрос - кто должен все это закупать?

- Собирать с родителей деньги на покупку такой техники, а также дистанционных термометров, средств дезинфекции, электрических сушилок – незаконно. Все, что необходимо для обеспечение безопасного учебного процесса, должен приобретать учредитель и власти региона, - заявила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Что касается масок, то обязательно их носить должны только работники пищеблоков. Школьники и учители маски могут не носить, но по желанию это приветствуется.