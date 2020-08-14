В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов

Светлана Тихановская была одной из первых, кто подал жалобу в ЦИК Фото: REUTERS

В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы от кандидатов в президенты.

Первые обращения поступили в Центральную избирательную комиссию уже на следующий день после выборов. Светлана Тихановская, которую считали главным конкурентом Александру Лукашенко, когда объявили результаты экзит-полов, сообщила, что не признает итоги голосования. Она и ее сторонники уверены - за нее проголосовали 60-70 процентов избирателей на некоторых участках.

Как сообщает портал Tut.by, жалобы Дмитриева, Тихановской, Канопацкой отклонены ЦИК. Еще один кандидат, Сергей Черчень, тоже говорил, что результатами голосования не доволен и намерен жаловаться. Однако, в ЦИК его жалобу так и не получили.

14 августа объявлены окончательные итоги голосования на президентских выборах в Белоруссии. Александр Лукашенко набрал 80,1 процент голосов и признан президентом Республики.

Его соперница Тихановская вновь записала видеообращение, в котором сообщила, что готова бороться и дальше, но не силой.