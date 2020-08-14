Подарок на день рождения области: В Тюмени открыли новую транспортную развязку

В Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы появилась новая развязка. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.

В Тюмени 14 августа торжественно открыли новую транспортную развязку: она появилась на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Запуск развязки совпал с днем рождения области — в эти дни регион отмечает свое 76-летие. По словам губернатора Александра Моора, участвовавшего в церемонии запуска, новая развязка решит многие транспортные проблемы Тюмени.

- Стало доброй традицией дарить такие подарки в день рождения Тюменской области. Новая развязка очень важна для города, она решит много проблем. Это логическое продолжение нашего проекта расшивки сложных транспортных узлов на улице Мельникайте, - подчеркнул Александр Моор.

По графику развязку должны были сдать только в 2021 году, но строителям удалось закончить все работы раньше. Новый объект на карте Тюмени появился благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Развязка включает в себя 163-метровый путепровод на улице 30 лет Победы с четырьмя полосами движения, съезды, надземный и наземные пешеходные переходы. Надземный переход построен с учетом комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудован лифтом для маломобильных жителей.

Александр Моор заверил: несмотря на пандемию коронавируса, все работы по ремонту и строительству дорог в Тюменской области в этом году будут завершены.

- У нас большая программа по капитальному ремонту дорог в муниципалитетах, - рассказал глава региона. - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют свыше 170 км транспортных магистралей. За счет бюджетных средств еще 390 км региональных дорог будут приведены в нормативное состояние.

Как и развязка на улице 30 лет Победы, многие важные строительные объекты в Тюменской области вводятся раньше намеченного срока. По мнению Александра Моора, это неслучайно: добиться быстрого и качественного результата помогает слаженная работа в команде.

- Мы много лет поддерживаем строительную отрасль. Благодаря этому смогли сформировать наши региональные компании, сохранить потенциал и развивать дальше тюменский строительный комплекс. И если сегодня перед нами стоит задача построить объект любой сложности, то мы знаем, что на всех этапах будут трудиться профессионалы, нацеленные на общий результат, - подчеркнул губернатор. - Мы работаем одной командой и это позволяет нам строить быстро и качественно. Я надеюсь наши земляки это ценят.