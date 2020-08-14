Глава Чувашии Олег Николаев предложил создать информационный центр для подготовки к единому дню голосования

В сентябре в Чувашии пройдет единый день голосования: в республике выберут главу региона и депутатов в органы местного самоуправления. До выборов остается ровно месяц, из-за пандемии коронавируса избирательная кампания проходит в особых условиях. Работу участков для голосования необходимо организовать так, чтобы обеспечить максимальную безопасность избирателей, сотрудников избирательных комиссий и независимых наблюдателей. Глава Чувашии Олег Николаев предложил создать в регионе единый инфоцентр, куда стекалась бы вся информация о подготовке к выборам, и который координировал бы работу всех участников процесса.

Как подчеркнул руководитель региона, избирательная кампания должна пройти максимально прозрачно и открыто, с соблюдением необходимых мер безопасности.

- На мой взгляд, создание информационного центра на базе Общественной палаты Чувашской Республики, куда бы стекалась вся информация о ходе голосования, о подготовке, о выявленных нарушениях, о мерах реагирования, позволит минимизировать все возможные нарушения и обеспечит максимальное информирование населения о ходе выборного процесса, – сообщил Олег Николаев 14 августа во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения в республике коронавирусной инфекции.

Выборы в Чувашии будут проходить в течение трех дней. Единый день голосования намечен на 13 сентября, однако жители региона смогут проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Это позволить избежать толп на избирательных участках и позволит людям соблюдать социальную дистанцию. ЦИК Чувашии утвердил три формы голосования для жителей республики: традиционное голосование на избирательных участках, голосование на дому по заявлению (этот способ удобен для пожилых и маломобильных людей), а также выездная форма голосования в иных населенных пунктах.