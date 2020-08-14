Тихановская инициировала создание Координационного совета для трансфера власти Фото: REUTERS

Светлана Тихановская заявила об инициировании создание в Белоруссии Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Кроме того, политик сообщила о готовности к диалогу с действующей властью, и призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога.

«Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», - заявила кандидат в президенты.

Как писал сайт kp.ru, накануне Тихановская записала новое видеообращением, в котором призвала остановить насилие на улицах городов, а также сообщила, что не признает объявленные ЦИК результаты президентских выборов, но готова бороться только ненасильственным способом. В предыдущих обращениях кандидат в президенты рассказала о своем «очень тяжелом» решении выехать из страны и призывала белорусов не выходить на акции протестов.

Напомним, 14 августа объявлены окончательные итоги голосования на президентских выборах. Победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набравший 80,1 процент голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,12 процентов. В ЦИК уже отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов