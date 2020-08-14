Будут ли проводиться линейки в школах 1 сентября, рассказали в Роспотребнадзоре

Как будет проходить 1 сентября в 2020 году, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре заявили, что торжественное проведение линейки будет проходить не во всех школах. Так, традиционно открыть учебный год смогут лишь те школы, в которых нет заболевших коронавирусом, а само учебное заведение является не большим (имеются ввиду сельские школы). В Московских школах больших мероприятий не будет, более того, заход в классы 1 сентября организуют по графику.

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами). Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей», - говорится в рекомендациях ведомства.

С учетом эпидемиологической ситуации в стране, конечно лучше линейки не проводить, сказано в документе опубликованном на сайте Роспотребнадзора. Окончательное решение по этому вопросу останется за руководством школ и районов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в стране, российские школы перешли на дистанционное обучение с 17 марта 2020 года. Торжественные мероприятия, связанные с последним звонком и выпускными, были отменены и в большинстве своем приняли дистанционный вид. Будет ли проходить первое сентября в традиционном формате, обсуждается с начала снятия карантинных мер.