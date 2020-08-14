Сколько детей смогут находиться в школьном классе в условиях пандемии, рассказали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько детей смогут находиться в классе в условиях пандемии Фото: Евгения ГУСЕВА

1 сентября большинство детей в России, как обычно пойдут в школу. Но учебный процесс в этом году будет несколько другим. Речь идет, в первую очередь, о количестве детей в классах.

Согласно рекомендации роспотребнадзора, при фронтальных занятиях (когда занимается весь класс) количество детей в помещении должно определяться из расчета 2,5 кв.м на 1 обучающегося; при групповых и индивидуальных занятия - 3,5 кв.м на 1 ученика.

Тем не менее, в некоторых школах эта норма может вызвать серьезные проблемы.

- Школы, где соблюдают эту норму, будут работать без проблем - практически в обычном режиме. А вот школы, где детей больше, чем положено, столкнутся с проблемами. Они не смогут нормально организовать обучение, - заявила kp.ru начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

Скорее всего, школам, которые столкнутся с такой проблемой придется подумать об открытии новых классов или переходе на вторую смену. В частности, специалисты рекомендуют использовать для уроков не только учебные классы, но и помещения библиотек, актовых и спортзалов. Но с тем условием, что там занимается только один класс.