Усыновителям могу разрешить досрочно выходить на пенсию

Усыновителям могут разрешить досрочно выходить на пенсию Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейным парам, которые взяли на усыновление ребенка из детского дома, могут разрешить досрочно выходить на пенсию.

С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова. Соответствующее письмо она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат отмечает, что система детских домов в России нуждается в усовершенствовании. Если бы воспитанники были лучше социализированы, то они смогли избежать многих жизненных трудностей.

В письме приводится статистика: 40% воспитанников детских домов попадают под влияние преступных элементов. А более 80% детей решают оставить школу после 9-го класса. Создать семьи не получается у 60% выпускников детских домов. Порядка 40% сталкиваются с алкогольной и наркотической зависимостью.

- Предлагаю рассмотреть возможность ввести льготу в виде досрочного выхода на пенсию для тех семейных пар, которые взяли на усыновление ребенка из детского дома, — цитирует письмо ФАН.

Подобные меры будут способствовать развитию института семьи в России, к тому же, частично решит проблему детей, оставшихся без попечения родителей.

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