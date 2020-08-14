Как школы должны противостоять коронавирусной инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре

В каждом кабинете будут стоять обеззараживатели и дети смогут занимать без масок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для учебных заведений о том, как противостоять инфекции коронавируса в период обучения детей. Полный список мер перечислен в документе «Основные санитарно-противоэпидемические мероприятий. Одними из важных пунктов являются:

- проведение генеральной уборки перед открытием организаций;

- организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией (измерение температуры);

Акцентируется внимание на предоставлении средств личной гигиены (мыла и электрополотенец и туалетной бумаги).

Также Роспотребнадзор советует почаще проветривать помещения и усилить дезинфекционный режим.

Отмечается, что в каждом кабинете будут стоять обеззараживатели, и дети смогут заниматься без масок. Подробнее об этом можно прочитать в статье на сайте kp.ru.

Напомним, что российские школы перешли на дистанционный режим обучения 17 марта 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. В связи с этим выпускные экзамены и мероприятия, связанные с последним звонком, были перенесены или отменены. Вопрос о том, будет ли проходить новый учебный год в дистанционном формате, поднимался еще в начале лета.