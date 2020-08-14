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Экономика

Эксперты посоветовали, как не переплачивать за коммуналку

Люди не всегда понимают, за что выставлен тот или иной платеж
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Эксперты посоветовали, как не переплачивать за коммуналку

Эксперты посоветовали, как не переплачивать за коммуналку

Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты посоветовали, как не переплачивать за коммуналку. Для этого, в первую очередь, стоит обзавестись приборами учета.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина приводит в пример цифры: если следить по приборам учета и вовремя подавать показания, то в 45% случаев можно добиться экономии.

Не лишним будет следить за температурой горячей воды. Если она ниже 30 градусов, то считается холодной, и платить нужно по соответствующему тарифу.

Исполнительный директора НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева объяснила, что стандартная квитанция состоит из трех частей: коммунальные, жилищные услуги и плата за капитальный ремонт.

- Чаще жалуются на предоставление качества услуг. Не меньше жалоб на рост оплаты, - отметила Разворотнева.

По ее мнению, основная переплата обычно происходит не из-за стоимости тарифов, а в связи с объемом потребления. Нужно снизить лишние объемы потребления и тогда сумма в квитанциях упадет на 15-20 процентов.

- Можно поставить датчики движения, которые помогут экономить свет в комнатах и будут отключаться, когда никого нет в помещении. А еще лучше поставить простейшую регулирующую аппаратуру. Такая система будет регулировать тепло в зависимости от погоды. До 30% может быть экономия. Если принять все эти меры, можно до 50% сократить расходы, — цитирует слова Светланы Разворотневой ФАН.

Ранее россияне назвали главные минусы удаленной работы. Среди перечисленных были возросшие траты на электричество, пишет RT.