Россия согласовала повышение налога на дивиденды с Мальтой Фото: Артем ЛЕНЦ

Россия согласовала повышение налога на дивиденд. Ранее такую договоренность Москва достигла с Кипром.

В сообщении Минфина РФ отмечается, что Мальта и Россия «договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций».

Напомним, изменения условия налогового соглашения предложила внести российская сторона в связи с поручением президента России Владимира Путина, которое говорит о том, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, должны облагаться налогом не менее 15 процентов.

Кипр изначально отказался от предложения Минфина России поднять ставки по дивидендам. Российское ведомство объявило о разрыве соглашения, после чего Кипр все-таки вышел на повторные переговоры и согласился на предложенные условия.