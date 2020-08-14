В Госдуме призвали не торопиться с лишением водительских прав лихачей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат Госдумы Евгений Москвичев прокомментировал предложение лишать водительских прав лихачей. Парламентарий отметил, что в российском автозаконодательстве достаточно много куда более важных вопросов, решить которые нужно в ближайшее время.

Что касается лихачей на дорогах, то «лишить легче всего».

- Надо подходить разумно к каждому вопросу. Я считаю, что это преждевременно. Есть, конечно, хулиганы, но их надо по-другому наказывать, — заявил «360» Москвичев.

Куда больше депутата волнуют пьянки за рулем. Именно эту категорию нарушителей стоит наказывать сильнее всего.

- Кроме того, мы должны готовить водителей по-другому, плюс надо повышать нормативы скорости при повышении качества дорог, — рассказал депутат.

Инициатива с наказанием для лихачей принадлежит зампреду комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елене Вторыгиной. Подобное предложение она выдвинула после случая во Владивостоке, когда водитель внедорожника намеренно обрызгал водой из лужи пешеходов. 21-летний парень снял свою выходку на видео и выложил в Сеть, за это получил штраф в 80 тысяч рублей.