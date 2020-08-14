Психолог дала совет, как безболезненно выйти из декрета

Психолог посоветовала, как женщине настроиться на работу после декрета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Юлия Осмачкина посоветовала, как безболезненно выйти из декретного отпуска. Часто женщина даже не может представить, как вернется в рабочий ритм, занимаясь три года воспитанием ребенка.

Основная трудность в том, что в голове у мамы мысли: «мой малыш без меня будет плакать», «никто кроме меня лучше с ним не справится», «я потеряла навык и в коллективе буду аутсайдером».

В таком случае психолог советует вспомнить, что до рождения ребенка у мамы была другая жизнь: встречи с друзьями, рабочие задачи, походы по магазинам, путешествия.

- Вы — женщина. Это в первую очередь. А потом уже — мама, — пояснила Осмачкина в беседе с ФАН.

Не стоит сбрасывать со счетов отца. Это не только помощник матери, но и такой же полноценный второй родитель. Мужчину нужно подготовить к скорому выходу женщины на работу, если он мало включен в жизнь ребенка, то постепенно погружать его.

Еще более сложным является момент, когда и маме, и малышу предстоит сменить жизненный уклад: маме выйти на работу, а ребенку в детский сад.

- Переживания, как ребенок адаптируется в детском сажу, желание сидеть под дверью – это мысль охватывает почти каждую женщину. Есть много способов помочь ребенку пережить этап разлуки. Брать в сад его любимую игрушку или класть в карманы «волшебные поцелуи»: когда ребенок тоскует, он «вытаскивает» из кармана мамин «поцелуй» и вспоминает, что она рядом, — обратила внимание психолог.

Еще одним действенным способом избавления от любых страхов является моделирование сложных ситуаций. Нужно прокрутить в голове самые сложные сценарии, спланировать свое поведение.

- Прокрутите эту ситуацию в самом худшем виде. Проговорите ее. Доведите до абсурда. Сами улыбнетесь тому, что представили. На всякий случай можете составить план действий. И уже будет не так страшно, ведь самое худшее вы уже представили, — добавила специалист.

Эксперт призвала настраиваться на то, что выход на работу – это долгожданный этап, который пойдет на пользу всей семье.

- Но мы не говорим о ситуации, когда мама не хочет работать в принципе. В таких случаях работают другие механизмы, — резюмировала Осмачкина.