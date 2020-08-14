Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Cу-27 вылетел на перехват воздушной цели, которую засекли радиолокационные системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 августа 2020 года российскими радиолокационными системами были зафиксированы воздушные цели, приближающиеся к границам РФ в районе Черного моря.

На перехват вылетел истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Приблизившись к цели российский экипаж опознал воздушный объект, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Американские разведчики не нарушили границ РФ, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.

После выполнения задания Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что Су-27 неоднократно за это лето поднимался в воздух для перехвата самолетов-разведчиков иностранных государств. Так, месяцем ранее российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США. А чуть позже истребители России перехватили "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря.