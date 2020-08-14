«Вопрос срочный»: Путин предложил срочно провести онлайн-саммит Совбеза ООН

Путин предложил срочно провести онлайн-саммит Совбеза ООН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил в самом скором времени провести онлайн-саммит лидеров стран постоянных членов Совета безопасности ООН с участием глав Германии и Ирана.

«Вопрос срочный. В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видеосаммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств», - приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что целью саммита должно стать разработка «шагов», которые позволят избежать конфронтации и обострения ситуации в Совбезе ООН, а также рассмотреть вопрос совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива «надёжных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия». Российский президент также заявил, что Москва останется приверженцем иранской ядерной сделки, заключение которого в 2015 году