МИД Австрии заявило о нежелании отталкивать Белоруссию «назад в российское полушарие»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг Фото: REUTERS

Евросоюз обеспокоен ситуацией в Белоруссии, и не хочет сближения Минска и Москвы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

«Мы чрезвычайно обеспокоены развитием событий. Европа - ЕС, в особенности Австрия, - была среди тех, кто налаживал с ними контакт. Мы не хотим отталкивать их назад в российское полушарие … Мы хотели бы видеть, чтобы Белоруссия шла по нашему пути касательно ценностей и стандартов», - сказал австрийский министр.

Шалленберг призвал Евросоюз четкую единую позицию, и сообщил, что сегодня страны Евросоюза не будут обсуждать возможные санкции против Белоруссии, а будут обсуждать ситуацию в Белоруссии, но предупредил, что ЕС не исключает введения ограничений, если белорусские власти не откажутся от насилия, задержаний и начать внутригосударственный диалог