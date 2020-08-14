Архангельская область получит 5,7 млрд рублей на ремонт дороги Архангельск - Онега

Президент Владимир Путин даст поручение Минтрансу РФ о выделении 54,7 млрд. рублей на ремонта дороги из Архангельска в Онегу. Об этом глава государства сообщил во время рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским. 14 августа президент и руководитель региона пообщались в режиме видеоконференции и обсудили насущные проблемы области, в том числе ремонт дорог.

По словам врио губернатора, 83% автомобильных дорог регионального значения и 96% муниципального значения сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Александр Цыбульский возглавил Архангельскую область в апреле этого года и, по его словам, старается больше передвигаться на автомобиле, чтобы лично оценить состояние трасс. В 2020 году регион дополнительно получил из федерального бюджета на ремонт дорог 1,5 млрд рублей, но этого явно недостаточно.

- Я хотел обратить внимание на одну дорогу, которая, на мой взгляд, является принципиально важной не только для социального самочувствия людей, но в том числе и для экономического развития нашей территории, - рассказал Александр Цыбульский президенту.

Глава региона рассказал, что автодорога Архангельск – Онега протяженностью 160 километров ведет в один из семи моногородов региона с наиболее проблематичной социально-экономической ситуацией. У Онежского района большой туристический потенциал, это красивейшие места. Но при этом 115 километров ведущей к ним трассы находятся в плачевном состоянии. Это отпугивает не только туристов, но и потенциальных инвесторов, которые могли бы прийти в Онегу.

- Я хотел бы обратиться с просьбой рассмотреть возможность поручить Минтрансу дополнительно выделить 5,7 миллиарда рублей на то, чтобы привести эту дорогу в нормативное состояние для того, чтобы, с одной стороны, исполнить социальные обязательства и увеличить связанность внутри региона и с сопредельными регионами, а с другой стороны, существенным образом повысить экономический потенциал северо-запада Архангельской области, - рассказал Александр Цыбульский.

Владимир Путин согласился с тем, что реконструкция автодороги поможет решить социально-экономические проблемы Онежского района и пообещал дать поручение о финансировании Министерству транспорта РФ.