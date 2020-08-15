Владимир Путин поддержал идею строительства фондохранилища для музея в Архангельске

Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Цыбульского прошла 14 августа в режиме видеоконференции. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС.

Владимир Путин поддержал проект строительства в Архангельске фондохранилища для собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Во время рабочей встречи 14 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский рассказал президенту, какие ценные экспонаты входят в коллекцию музея. Собрание содержит более 40 тысяч произведений искусства, в том числе картины Репина, Венецианова, Серова, Брюллова, Крамского, Рокотова. Особую ценность имеют экспонаты, связанные с историей Русского Севера. Это в первую очередь уникальная коллекция древнерусской живописи и деревянной скульптуры XIV-XVIII веков, в том числе редкие иконы.

- Все эти фонды разбросаны в приспособленных помещениях по всему городу, - рассказал врио губернатора. - И, честно говоря, зачастую то помещение, где они хранятся, не в полной мере соответствуют ни с точки зрения пожарной безопасности, ни с точки зрения обеспечения климатических режимов, режимов влажности и так далее. Нам бы очень не хотелось, чтобы в какой-то момент мы утратили такие шедевры. Это наше достояние, и мы им очень гордимся.

Проект здания фондохранилища готов, в Архангельске под него уже выделен земельный участок. На строительство потребуется 509 млн рублей. По графику строительные работы продлятся с 2021 по 2023 годы.

Владимир Путин отметил важность сохранения культурного наследия страны и пообещал, что Министерство культуры рассмотрит вопрос о выделении средств на строительство фондохранилища.

- То, что вопрос важный, здесь сомнений нет, - отметил президент. - Вопрос об источниках. Соответствующее поручение будет дано Министерству культуры. Я вижу, что ваше письмо официальное на этот счет тоже есть, оно будет направлено в Правительство РФ на проработку.