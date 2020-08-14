Стартовый состав "Спартака" на игру против "Ахмата": в воротах Максименко, а Кокорина нет в заявке

"Спартак" сыграет против "Ахмата". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино пройдет матч 2 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" на своем поле примет грозненский "Ахмат". Вторую игру подряд в заявке "красно-белых" на игру не оказалось форварда Александра Кокорина. Нападающий получил травму, которую все еще залечивает. А вот в воротах у "Спартака" - Максименко, голкипер проводит 70-й поединок за москвичей.

Стартовый состав "Спартака" на игру против "Ахмата": Максименко, Жиго, Айртон, Соболев, Ларссон, Джикия, Понсе, Крал, Маслов, Зобнин, Умяров.

Запасные: Ребров, Тиль, Бакаев, Глушенков, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Мирзов, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ахмат. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.