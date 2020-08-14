«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил протест в Белоруссии на специально созванном заседании Совбеза республики. По его словам, происходящее в стране нельзя назвать катастрофой или слишком перенапряжена ситуация, но «проблем хватает»

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать, то есть должен быть определенный тормоз», - сказал Лукашенко, комментируя действия силовиков

При это президент Белоруссии считает, что ОМОН и милиция вышли, чтобы защитить граждан, а они «их в спину, с ножами, заточками». «А как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?», - спросил белорусский лидер, и призвал белорусов «не высовываться на улицы»

Кроме того, Лукашенко заявил, что вокруг началась агрессия против Белоруссии, куда, по его словам, «понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"»