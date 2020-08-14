ЕС ввел санкции против официальных лиц Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 августа, главы стран Евросоюза приняли решение о введении новых ограничительных мер против официальных лиц Белоруссии, «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека»

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», - приводит ТАСС заявление источника в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Евросоюз четкую единую позицию по Белоруссии, и заявил, что на сегодняшнем совещании главы стран Евросоюза не собираются обсуждать возможные санкции против республики, а намерены рассматривать ситуацию самой стране.

При этом австрийский министр предупредил, что ЕС не исключает введения ограничений, если белорусские власти «не откажутся от насилия, задержаний и начать внутригосударственный диалог». Кроме того, дипломат заявил, не хочет сближения Минска и Москвы.