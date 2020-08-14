Почему Доменико Тедеско нет на игре Спартак - Ахмат, пояснила пресс-служба москвичей

Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На игре "Спартака" против "Ахмата" сегодня вечером, 14 августа, нет главного тренера москвичей Доменико Тедеско. Немецкий наставник "красно-белых" отсутствует на скамейке запасных хозяев - руководит командой его помощник Андреас Хинкель.

- У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско небольшое недомогание, он остался в отеле. Руководить красно-белыми в матче Спартак - Ахмат будет тренер команды Андреас Хинкель. Желаем Доменико скорейшего выздоровления! - сообщила пресс-служба "Спартака".

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ахмат. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:00 по московскому времени. Напомним, что в первом туре нынешнего сезона "Спартак" сыграл вничью 2:2 с футбольным клубом "Сочи". Тому поединку сопутствовал большой ореол скандальности из-за пенальти, который назначили в конце встречи.