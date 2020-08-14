Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо» Фото: REUTERS

В пятницу, 14 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил протесты в стране на специально созванном заседании Совбеза республики, в ходе которого он призвал успокоиться, и дать время навести порядок.

По словам белорусского лидера, сегодня «уже абсолютно четко» можно увидеть действующих лиц протеста. «Заводаторами этого всего» Лукашенко назвал людей из заграницы с «приличным криминальным прошлым».

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», - заявил Лукашенко

«Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети», - добавил он, и в очередной раз призвал родителей посмотреть, где находятся их дети, а «особенно мальчиками», а также заявил о готовности помочь занять чем-нибудь этих детей.

Напомним, еще в первый день протестов белорусский лидер назвал происходящие подкинутой «заварушкой», призвал «утихомириться, успокоиться», а родителей «посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно».