МВД Белоруссии: в ходе протестов пострадали более 120 правоохранителей Фото: REUTERS

В ходе массовых беспорядков в Белоруссии, в период с 9 по 13 августа, пострадал более 120 сотрудников органов внутренних дел. Такие данные привели в Министерстве внутренних дел республики.

«В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции», - говорится в сообщении ведомства.

В МВД Белоруссии отметил, что Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел, и «правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям»

Напомним, после первого дня протестов министерство сообщало, что пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел, а также один военный. В заявлении указывали на то, что протестующие запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а также были случаи блокирования движения транспорта.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что за трое суток совершили 11 наездов на правоохранителей, и, по его словам, подобное правонарушение можно рассматривать как покушение на убийство