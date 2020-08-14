«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что разработанная Россией вакцина против коронавирусной инфекции окажется действительно эффективная.

«Я надеюсь, что она работает», - сказал американский лидер, комментируя вопрос о вакцине.

При этом, по словам главы Белого дома, разработчики «срезали несколько углов» при тестировании вакцины. «Мы в США хотим, чтобы наши препараты проходили через строгую систему тестирования», - отметил он

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарат, получивший официальное название «Спутник V», в ходе пришедших тестирований показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении.