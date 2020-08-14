В Telegram стала доступна новая долгожданная функция Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь своего семилетия мессенджера Telegram разработчики соцсети порадовали своих пользователей новой полезной возможностью, и официально представили функцию видеозвонков

«Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей… Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили - быстрые и безопасные видеозвонки», - говорится в сообщении

Однако разработчикам принесли извинения за то, что новая функция доступна только для пользователей смартфонов на базе ОС Android. Создатели поясняют, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя ее отправили в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play.

«К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление», - отмечают разработчики

Для того чтобы начать видеозвонок, в новой версии приложения нудно просто нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Напомним, ранее мессенджер уже представлял функцию видеозвонков, однако в экспериментальном виде, и тогда для того, чтобы дозвониться по видеосвязи собеседники вдвоем должны были проделать ряд действий.