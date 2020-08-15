Помпео: СБ ООН отклонил резолюцию о продлении оружейного эмбарго для Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Совет Безопасности ООН в пятницу отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, передает агентство Reuters.

По его словам, Совбез, главная цель которого – поддерживать мир и безопасность на планете, изменил «своей основной миссии», отклонив «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана». Помпео подчеркнул, что таким образом СБ «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения».

Глава американского госдепа добавил, что США продолжат «работать над тем, чтобы теократический режим не имел возможности свободно продавать и покупать оружие, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и всему миру».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сообщил, что Вашингтон прорабатывает план продления эмбарго на поставки оружия Ирану и возобновления жёстких санкций. Позже сказал, что Штаты сделают все от них зависящее, чтобы не позволить Ирану купить бронетехнику у России или Китая после 18 октября, когда действие эмбарго закончится.