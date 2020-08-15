В калифорнийской Долине смерти ожидается жара выше 52°C в тени

Национальный парк Долина Смерти считается самым засушливым местом в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В национальном парке США Долина смерти (штат Калифорния), который считается одним из самых жарких и засушливых мест в мире, ожидается рекордная жара: к концу этой недели, по прогнозам синоптиков, температура там поднимется выше +52°C в тени и станет действительно смертельно опасной, передает телеканал NBC News.

Отмечается, что до 52 градусов воздух в знаменитой Долине смерти прогреется в воскресенье, а в понедельник температура поднимется до 53 градусов тепла по Цельсию.

Это станет рекордной жарой: ранее в этом районе Калифорнии никогда не фиксировалась такая высокая температура. Подобный зной опасен для посетителей природного парка.

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