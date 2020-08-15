Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Израильская авиация нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 15 августа, в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой со стороны сектора Газа израильская авиация нанесла удар по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, расположенным на территории анклава. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«В ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию мы только что нанесли удар по комплексу военно-морских сил ХАМАС, подземной инфраструктуре и наблюдательным пунктам ХАМАС в Газе», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

На прошлой неделе палестинцы после шестимесячного перерыва снова стали запускать в сторону Израиля шары с прикрепленным к ним взрывным устройствам. По данным израильской радиостанции Kan, в результате на территории еврейского государства было зафиксировано несколько десятков пожаров. Информации о пострадавших не поступало.