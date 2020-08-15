Сбербанк опроверг сообщения об отмене бесплатных уведомлений о переводах

Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах Фото: REUTERS

Сбербанк не отменял услугу бесплатных уведомлений о переводах на карту, никаких новых тарифов или комиссий на технические смс-сообщения не вводится, сообщили в пресс-службе кредитной организации, тем самым опровергнув появившуюся в прессе информацию о том, что теперь услуга оповещения станет платной.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме – сегодня ими пользуются менее трех процентов клиентов», - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

В банке добавили, что получение одноразовых паролей по СМС тоже остается бесплатным, и подчеркнули: «Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится».

Представитель кредитной организации отметил, что большинство клиентов уже используют «новую модель информирования» – пуш-уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн». По его словам, такой способ оповещения клиентов удобнее и безопаснее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМСки о переводе на карту уже платные. За что еще банки начнут брать деньги в ближайшее время

Отмена «банковского роуминга» заставила кредитные организации искать новые способы заработка (подробности).