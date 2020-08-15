Доктор Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

Доктор и телеведущий Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Известный доктор и телеведущий, главврач московской больницы №71 Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга.

Он отметил, что такая проблема возникает не только с возрастом, но и у молодых людей, которые ленятся, мало двигаются, ведут нездоровый образ жизни и не умеют правильно реагировать на стресс.

По его словам, чтобы замедлить старение мозга, необходимо сохранять социальную и физическую активность, интерес к жизни, а также «быть молодым хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать и много думать».

Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек и правильно питаться. В частности, для профилактики деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.

«Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать», - подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее знаменитый теледоктор рассказал о самом эффективном способе похудеть. По его словам, строгие диеты или часто повторяющиеся «разгрузочные дни» дают лишь кратковременный эффект, и есть объяснение, почему вес «встает», а потом и вовсе начинает увеличиваться.