Американских конгрессменов возмутили испытания С-400 на истребителях F-16

Российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» Фото: Анна САДОВНИКОВА

Американских конгрессменов очень возмутил тот факт, что турецкие военные испытывали российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» не на чем-нибудь, а на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщает Defense News со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, члены конгресса США «пришли в ярость» из-за того, что в ходе испытаний военнослужащие Турции с помощью С-400 нацелились на самолет F-16. Американские законодатели расценили эту ситуацию во время учений как «скрытую угрозу» всем обладателям таких истребителей, в том числе и самим Соединенным Штатам.

Как заявил один из источников, мало того, что «это было намеренной провокацией», так еще и «произошло на следующий день после того, как Эрдоган побывал в Овальном кабинете», где встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в июле Турция испытала С-400 авиабазе Мюртед, во время учений были задействованы американские истребители F-16.

К слову, испытания радиолокационных станций (РЛС) российских ЗРК прошлой осенью Турция тоже провела вскоре после встречи Эрдогана с Трампом.