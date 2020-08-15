Украинский священник рассказал, как его выгнали из автобуса из-за «российской попсы»

Конфликт священника с водителем автобуса произошел 12 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Священник так называемой Православной церкви Украины Роман Винник на своей странице в Facebook рассказал, как его высадили из автобуса из-за замечания о «российской попсе», и ему пришлось добираться домой на попутках.

Конфликт с водителем междугороднего автобуса у Винника случился 12 августа, когда он ехал из Ивано-Франковска в город Долина.

«Никогда не смог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», - пишет священнослужитель.

Он посетовал, что мобильник разрядился, и поэтому не получилось снять водителя и номер автобуса, зато его самого другие пассажиры «фотографировали, как звезду».

А напоследок посочувствовал «патриотам» Незалежной, которые живут на востоке или в центральных областях Украины, – дескать, если даже на западе страны так относятся к «праведному» возмущению по поводу «русской музыки», то им и вовсе тяжело приходится.