Последние новости на утро 15 августа 2020: Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на Родину

Задержание россиян 29 июля в санатории «Белорусочка» Фото: Кадр видео

Последние новости на утро 15 августа 2020 года. 32 наших соотечественника, которые в конце июля были задержаны в пригороде Минска, вернулись в Россию, у 33-го задержанного – белорусский паспорт, и он остался в республике.

В офисе президента Незалежной Владимира Зеленского. комментируя эту новость, заявили, что «Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц». И добавили, что Белоруссия, безусловно, «независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения».

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, а постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская делегация голосовала против.

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