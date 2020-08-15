Видео победных голов "Баварии" в матче с "Барселоной": Команда Мессии проиграла со счетом 2:8

"Бавария" узнает, кто станет ее новым соперников 15 августа Фото: REUTERS

Появился видеообзор исторического матча, в котором немецкая "Бавария" со счетом 8:2 разгромила одну из сильнейших футбольных команд мира "Барселону", за нее играет Лионель Месси.

Таким образом, баварцы вышли в полуфинал главного европейского турнира. Своего соперника "Бавария" узнает 15 августа, когда "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом".

"Бавария" не выигрывала Еврокубок с 2013 года.

Счет в матче 14 августа немцы открыли уже на четвертой минуте, отправил мяч в ворота соперника Томас Мюллер. Правда, "Барселона" отыгралась. Но дальше многим болельщикам стало очевидно, кто лидер игры - "Барселона" пропустила четыре мяча только за первый тайм.

Месси не забил в этом матче ни одного гола, болельщики говорят, что это самое крупное поражение в его карьере.