Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса

Есть всего два способа получить иммунитет - вакцинироваться или тяжело переболеть Фото: REUTERS

Сколько времени понадобится, чтобы обеспечить вакциной от коронавируса все регионы России, рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Поставки начнутся уже в этом году. Напомним, вакцина получила регистрацию в августе. На предприятиях уже поставили необходимое оборудование, чтобы начать массовый выпуск. Первыми вакцину получат 10-15 регионов, но Гинцбург не стал рассказывать, какие именно.

- Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев,- рассказал он ТАСС.

В течение года вакциной будут обеспечены все регионы.

На первом этапе вакцинировать будут людей из группы риска - врачей и учителей. Ученые прокомментировали результаты опроса, согласно которому якобы половина медиков не стали бы прививаться. Напомним, вакцина бесплатная и добровольная.

Гинцбург считает, что эти участники опроса, видимо, не понимают суть проблемы - на деле у человека есть всего два способа получить устойчивый иммунитет: вакцинироваться или тяжело переболеть, поскольку легкая форма болезни не формирует устойчивые антитела.