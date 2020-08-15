"Провалились с треском": Российский дипломат рассказал о неудаче США в Совбезе ООН

США хотели продлить срок действия Договора о нераспространении ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский дипломат рассказал о провале США в Совбезе ООН. Американские представители подготовили резолюцию по продлению оружейного эмбарго в Иране, но инициативу не поддержало большинство. Против выступили Россия и Китай, еще 11 стран, включая союзников Францию и Германию, воздержались.

- Попытка США продлить иранское оружейное #эмбарго с треском провалилась. Оснований не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать,- написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что до 2010 года никакого эмбарго не было.И это не привело к опасным или чрезвычайным ситуациям.

В документе, подготовленном США шла речь о продлении "ядерной сделки" - Иран до 18 октября 2020 года не может завозить оружие в страну. Американцы рассчитывали продлить срок действия договора. Ранее иранские власти заявляли о возможном расторжении договора.