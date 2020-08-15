Бразильский автосалон «нанял» в качестве консультанта бродячую собаку

Туссан встречает посетителей, рекламирует салон семейных авто и играет с детьми клиентов Фото: Instagram.com

Пес по кличке Туссан из Бразилии мог бы читать лекции, как во время кризиса найти работу. Если бы мог разговаривать, конечно. Еще пару месяцев назад это был обычный бродячий пес, которого прошлый хозяин, видимо, просто высадил на дороге и уехал. Собака не стала искать дом или новую стаю, а осталась жить там, где ее бросили - ждала.

- Он появился у дверей автосалона, подошел к моим ногам. Был дождь. Пес казался таким худым, - рассказал газета A Gazeta управляющий салоном Эмерсон Мариано.

Собака хотела пить и, видимо, собиралась напиться из емкостей, которые наполнились от дождя.

Мариано по делам нужно было отъехать, но прогонять пса стало жалко. Он оставил его на стоянке у офиса, дал воды и еды. Когда вернулся, пес был на том же самом месте.

Управляющий салоном уже не смог выгнать животное. На следующий день он повез собаку к ветеринару на проверку и прививки, тогда он уже знал - пес останется с ним.

Собаку назвали в честь машины Хендай - Туссан, и теперь это чуть ли не главный менеджер автосалона. Хвостатый сотрудник отрабатывает свой хлеб по-полной - он встречает клиентов, присутствует на совещаниях, если покупатель не против, то может прокатиться с ним во время тест-драйва машины, играет с детьми, если те пришли с родителями выбирать машину - посетители в восторге.

Туссан стал настоящей звездой салона, вскоре у него появилась даже личная страничка в Instagram, где уже 140 тысяч подписчиков.