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Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть на ночь

Польза каши перед сном для тех, кто худеет - всего-лишь миф
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Есть лучше за несколько часов перед сном

Есть лучше за несколько часов перед сном

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие теории о правильном питании перед сном правда, а какие миф.

Люди, сидящие на диете, считают, что идеальный вариант не только на завтрак, но и на ужин - это каша. На самом деле в крупах содержится крахмал, который затормаживает процесс снижения веса. Крахмал есть также в картофеле и макаронах. Хотя все дело в порции, людям с нормальным весом, которые не стремятся похудеть, все это есть можно.

- Мясо – свинина, говядина, баранина – переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая – она не даст возможность организму отдохнуть за ночь,- рассказала врач РИА Новости.

Выпечка и сладости тоже не лучший вариант, в такой еде мало пищевых волокон и много калорий.

Хотя одна конфетка перед сном вреда фигуре сильного не нанесет, зато поможет заснуть, считает доктор Александр Мясников.