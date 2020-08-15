В России выявили 5 061 новых случае коронавируса

В России снижается суточный прирост зараженных Фото: REUTERS

В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом. Эта цифра снова оказалась меньше, чем число людей, победивших болезнь - вылечились 6447 человек.

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 119 человек.

В Центре Гамалеи, где создали первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, говорят, что существует только два способа получить устойчивый иммунитет: вакцинироваться или переболеть в тяжелой форме. Легкая форма и бессимптомная не дает необходимого количества антител, защищающих от повторного заражения.

Обеспечить все регионы вакциной должны в течение года. Первыми препарат получат 10-15 регионов.

Но испытания "Спутник V" продолжатся. Этот этап будет отличаться от проверки, в которой принимали участие добровольцы в июле. Участников испытаний не будут помещать в стационар, они получат вакцину, через 21 день у них возьмут кровь на антитела. Тоже самое будет еще через 21 день после повторной вакцинации.