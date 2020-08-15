Центробанк запретил страховщикам навязывать покупку нового полиса ОСАГО

За отсутствие полиса - штраф от 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страховщикам запретили навязывать клиентам новый полис ОСАГО. Такие рекомендации распространил Центробанк. Речь идет о случаях, когда в полис необходимо внести новые сведения о владельце транспортного средства, если он получил новое удостоверение, или когда была допущена ошибка при оформлении.

Некоторые страховщики вместо внесения изменения предлагают клиентам в настойчивой форме вместо этого просто получить новый полис.

- Проблема не является критически острой, но регулятору «поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО,- пишет со ссылкой на Центробанк "Коммерсант".

За отсутствие полиса сотрудники ГИБДД могут оштрафовать, но тут есть разница: если водитель забыл полис дома то штраф - 500 рублей, если не купил страховку - 800 рублей.