Зеленский пообещал "трагические последствия" из-за решения Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский считает "несправедливым" решение властей Белоруссии вернуть Москве задержанных в Минске россиян.

В конце июля спецслужбы взяли 33 граждан РФ, позже их обвинили в попытке дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Россиян арестовали, а Украина пыталась договориться о передаче им иностранцев. Однако, белорусские власти приняли другое решение - россиян вернули на Родину.

- Последствия этого решения будут трагическими,- написал Владимир Зеленский в Facebook. - На мой взгляд, это странно, бесчувственно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Были активные попытки дипломатических и личных каналов доказать нашим партнерам, почему было бы правильно и правильно следовать тому, как мы предложили.

Он также опроверг информацию о причастности Украины к событиям в Белоруссии, где с 9 августа идут акции протестов - "этого точно не было", утверждает украинский лидер.

Зеленский пожелал белорусам избежать ситуации как в Донбассе и заявил, что задержанные, которых он называет вагнеровцы, должны ответить перед законом.