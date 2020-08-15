В России началось производство первой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина поступит во все регионы - вакцинация будет бесплатной Фото: REUTERS

В России 15 августа началось производство первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Препарат разработан Центром Гамалеи и прошел испытания на добровольцах, доказана эффективность и безопасность препарата. Но проверка продолжится в рамках третьего этапа исследований. Добровольцев не будут отправлять в стационар, этот этап пройдет амбулаторно - после вакцинации людей отпустят по домам, через 21 день - проверка на антитела. Далее вторая прививка - через 21 день еще одна проверка иммунитета к коронавирусу.

- В России начато производство вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Н. Ф. Гамалеи,- сообщили в Минздраве.

Глава ведомства Михаил Мурашко говорил ранее, что ориентироваться при производстве будут на российский рынок. Ожидается, что обеспечить все регионы вакциной получится в течение года. Но переговоры с иностранными партнерами ведутся:

- Экспортный потенциал у этого препарата есть, и мы однозначно будем его предлагать,- объяснил министр. - К декабрю-январю 2020-2021 года Россия выйдет на производство 5 миллионов доз вакцины в месяц.