"Необходимо связаться с Путиным": Лукашенко заявил, что протесты несут угрозу и Белоруссии, и Союзному государству

Президент Белоруссии заявил об угрозе провокаций Фото: REUTERS

Александр Лукашенко собирается звонить российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал во время совещания 15 августа. По его словам, ситуация, которая сложилась в Белоруссии в последние дни, касается уже не только вопроса безопасности отдельно взятой страны.

- Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Белоруссии,- сказал Александр Лукашенко. - Защита сегодня Белоруссии - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства.

По его мнению, если белорусы не выдержат, покатится эта волна дальше. Лукашенко утверждает, что в толпе людей, которые выходят на митинги, есть провокаторы, некоторые из которых работают профессионально - с фейками, постановочными кадрами.

- У меня даже нашли квартиру в Москве. Хочу сказать: Нашли - заберите! - сказал Лукашенко. - Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится.

Он сказал, что видит, что происходит на самом деле. Митинги в стране происходят "как по методичке цветных революций".

- Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим,- сказал президент страны.

Белорусы с 9 августа, когда объявили результаты экзит-полов, вышли на протесты. В первые дни противостояние оппозиции и силовиков было особенно напряженным: массовые задержания, преследования во дворах, выламывание подъездов в поисках протестующих, гибель одного активиста.