Лукашенко собирается встретиться с работниками минского завода после массовых забастовок на предприятиях

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится в понедельник с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Часть предприятий присоединились к оппозиционерам, которые не согласны с результатами выборов, заводы забастовали, остановили работу. Глава государства предупреждал, что простой в производстве в конечном счете скажется на экономике страны, тот товар, который поставляли белорусы, смогут заменить немцы или русские на рынке. Восстановить объемы тогда будет сложно, говорил президент Белоруссии.

- Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы,- приводит его слова tut.by.

Во время совещания 15 августа Лукашенко заявил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным.