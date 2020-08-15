Певец Макс Корж приехал к изолятору с задержанными в Минске

Музыкант призывал остановить жестокость во время протестов Фото: Instagram.com

Белорусского певца Макса Коржа заметили у изолятора на Окрестина. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев. Не известно, какая цель была у музыканта, ждал ли он освобождения кого-то из своих знакомых, как и остальные люди, собравшиеся у СИЗО.

В этот изолятор везут тех, кого схватили силовики во время акций протестов. Некоторые люди проводят в камере по несколько дней.

Ранее Макс Корж призывал через соцсети прекратить жестокость. Он рассказал, что со дня начала протестов находится в Минске.

- Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте, чьи вы правнуки,- написал он в Instagram.- Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед, чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс.

После СИЗО Корж отправился на Пушкинскую площадь, где возложил цветы к месту гибели активиста.