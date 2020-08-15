Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Александр Лукашенко позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Основной темой переговоров стала ситуация в Белоруссии, сообщает агентство «БелТА».

Во время совещания 15 августа Александр Лукашенко сказал, что протесты происходят "по методичкам цветных революций", среди активистов якобы есть координаторы из других стран. Поэтому ситуация в Белоруссии, считает лидер страны, уже вышла за рамки вопроса одного государства - это угроза всему Союзному государству, считает Лукашенко. На совещании он объявил, что собирается обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко сказал, что толпой в Минске управляют, эти организаторы якобы используют постановочные фото, ложную информацию.

- У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки,- приводит слова Лукашенко сайт белорусского президента.